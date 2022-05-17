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إسرائيل: طائرة مسيرة لحزب الله اخترقت أجواءَنا

منذ 14 ساعة
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أعلن المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي “أفيخاي أدرعي” رصد طائرة مسيرة تسللت إلى أراضيها من لبنان.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال أدرعي إنّ قوات جيش الدفاع رصدت طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله تسللت إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف: “كانت المسيرة تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة الحادث. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل”. ولم يعط بيان الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل إضافية.

وتسقط إسرائيل مرارا وتكرارا خلال الأشهر الفائتة، طائرات مسيرة يطلقها حزب الله، المصنف على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، بهدف الاستطلاع.

ولدى الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان مركز للقيادة الجوية يضمّ حوالى عشرين ضابطاً مهمّتهم مراقبة الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله.

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