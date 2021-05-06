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إسرائيل.. عائلة نتنياهو تقاضي أولمرت بتهمة التشهير

6 - مايو - 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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أعلنت عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، عن رفع دعوى تشهير ضد سلفه إيهود أولمرت، على خلفية تصريحات أدلى به مؤخرا ضد رئيس الحكومة وذويه.

وتطالب عائلة نتنياهو، حسب الدعوى التي تم رفعها اليوم الخميس، القضاء بإلزام أولمرت بدفع تعويضات بمقدار 837 ألف شيكل (نحو 257 ألف دولار أمريكي)، متهمة إياه بمحاولة الإضرار بسمعة رئيس الوزراء وزوجته سارة ونجلهما الأكبر يائير.

وسبق أن هددت عائلة نتنياهو بمطابة أولمرت بدفع تعويضات تصل إلى مليون شيكل، بعد أن وصف الأخير في مقابلة إعلامية في أبريل الماضي رئيس الوزراء وأقاربه بأنهم “مرضى عقليا”.

ورفض أولمرت في مقابلة أخرى التخلي عن كلامه هذا، ووصف نتنياهو وعائلته بأنهم “عصابة أغبياء”.

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