إسرائيل قلقة على مواطنيها في تركيا.. غادروا فورًا!

دعت اسرائيل مواطنيها الذين يزورون تركيا الى العودة فورًا، خوفًا من هجمات ايرانية قد تستهدفهم.

وقال وزير الخارجية الاسرائيلي “يائير لابيد” إن الاسرائيليين الذين يزورون اسطنبول يجب أن يغادروا في اقرب وقت ممكن.

وأشار لابيد الى أن “رسالتنا لإيران بأن الذراع الطولى لإسرائيل ستصل لمن يؤذي مواطنينا بغض النظر عن مكانه”.

وقد حذرت اسرائيل، في وقت سابق، مواطنيها من السفر الى تركيا بسبب تهديدات من ايران، وتحسبًا من محاولات إيرانية لاستهدافهم، انتقامًا لاغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد صياد خدائي، قرب منزله شرق العاصمة طهران.

في وقت سابق، ذكرت تل أبيب أنها أحبطت هجومًا إيرانيا على أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية، الشهر الماضي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الأجهزة الأمنية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) عن أوساط أمنية، قولها إن مسؤولوين أمنيين إسرائيليين أطلعوا نظراءهم في أنقرة على مخطط الهجوم الإيراني المزعوم. ولفتت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أن إسرائيل طالبت تركيا بالعمل على مواجهة البنية التحتية الإيرانية التي تنشط في تركيا.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أجهزة المخابرات التركية كشفت عن شبكة عملاء إيرانيين خططوا لضرب أهداف إسرائيلية؛ وأشارت القناة إلى أن الشبكة الإيرانية تعمل من الأراضي التركية منذ أكثر من شهر.