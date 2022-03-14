إسرائيل: لن نكون وسيلة لتحايل روسيا على العقوبات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الإثنين خلال زيارة إلى سلوفاكيا، إن إسرائيل لن تكون سبيلا لالتفاف روسيا على العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وأضاف بعد أن التقى وزير الخارجية السلوفاكي، إيفان كورتشوك: “تنسق وزارة الشؤون الخارجية الأمر مع الشركاء بما يشمل بنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد وهيئة المطارات ووزارة الطاقة وجهات أخرى”.

وفي تصريحات سابقة على خلفية الأزمة الأوكرانية، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن لدى إسرائيل واجب أخلاقي للسماح لمزيد من اللاجئين الأوكرانيين من غير اليهود بالدخول إلى البلاد”.

وقال، خلال زيارة لمعبر سيريت على الحدود الرومانية الأوكرانية: “لن نغلق أبوابنا وقلوبنا أمام أولئك الذين فقدوا كل شيء”.

أوكرانيا تشن هجومًا حادًا على الحكومة الإسرائيلية

واتهم وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، الحكومة الإسرائيلية بالتخاذل، وقال إنه من غير المفهوم لماذا لا تصدر موقفا حاسما بشأن ما يجري في أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ريزنيكوف، إن هذا التردد في اتخاذ الموقف، سيؤدي إلى زعزعة في الثقة مع الإسرائيليين ستستمر لسنوات.

وأضاف “أوكرانيا في النهاية ستنتصر، سواء بالموقف الإسرائيلي أو بدونه، لكن ذلك من شأنه أن يضر بالعلاقات بين الطرفين على المدى البعيد”.

وفي السياق قال مكتب رئيس حكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إن الأخير أجرى محادثة مع الرئيس الأوكراني فلايدمير زيلينسكي حول سبل احتواء الأزمة مع روسيا.