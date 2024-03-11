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إسرائيل: ما زلنا نتحقق من احتمال مقتل مروان عيسى في غزة!

منذ 57 دقيقة
كتائب القسام

كتائب القسام

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زعم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024، إنه ما زال يحاول التأكد مما إذا كان مروان عيسى القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد قُتل في غارة جوية على مجمع تحت الأرض في وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري المدعو دانيل هاجاري إن المجمع المستهدف كان يستخدمه، إلى جانب آخرين، مروان عيسى، نائب القائد العسكري لحماس وأحد مخططي هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أشعل فتيل حرب غزة. لكنه أضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان عيسى قد قُتل.

وقال هاجاري “ما زلنا نفحص نتائج الهجوم ولم نحصل بعد على تأكيد نهائي” وإن التأكيد أكثر تعقيدا لأن الهدف كان تحت الأرض.

    المصدر :
  • رويترز

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