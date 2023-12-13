إسرائيل: مقتل ضابط برتبة كولونيل ضمن 10 جنود في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن عشرة جنود قتلوا في المعارك الدائرة في غزة أمس الثلاثاء 12\12\2023 بينهم ضابط برتبة كولونيل كان يقود قاعدة متقدمة للواء المشاة جولاني.

وحدث البيان الصادر اليوم الأربعاء 13\12\2023 بيانا سابقا ذكر أن آخر عدد للقتلى في يوم واحد هو ثمانية، من بينهم لفتنانت كولونيل كان يقود فوج جولاني.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء 13\12\2023 أعلنت إسرائيل عن مقتل ثمانية عسكريين آخرين في القتال بغزة، بينهم قائد كتيبة مشاة.

وقال الجيش إن 114 عسكريا قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها البرية بغزة في 20 أكتوبر\تشرين الأول.

وفي وقت سابق من مساء السبت 11\11\2023 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 5 من جنوده خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في اليوم السادس والثلاثين من الحرب على القطاع المحاصر والفقير.

وذكرت صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني أن الجيش كشف أسماء 5 جنود قتلوا في قطاع غزة وأعمارهم ومناطق سكناهم.

وبدوره، ذكر موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي الواسع الانتشار أن الجنود قتلوا خلال معارك وقعت في شمال قطاع غزة.