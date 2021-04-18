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إسرائيل واليونان توقعان أكبر صفقة دفاعية بينهما

18 - أبريل - 2021

العلم الإسرائيلي واليوناني

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أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها وقعت مع اليونان صفقة دفاعية، هي الأكبر من نوعها بين البلدين.

وفي توضيحها لتفاصيل الصفقة ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن شركة إلبيت سيستمز في تل أبيب ستقوم بتشغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية.

وبينت أن قيمة الصفقة قد تبلغ نحو 1.65 مليار دولار أمريكي.

من جانبها ذكرت شركة إلبيت أنها ستزود اليونان في إطار الصفقة بطائرات تدريب جديدة من طراز إم-346.

كما ستتولى الشركة الإسرائيلية ذاتها صيانة أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية؛ الذي يضم عشرات الطائرات من طراز إم-346 وتي-6، وذلك لمدة 20 عاما تقريبا.

وتعد الصناعات العسكرية الإسرائيلية هي الرابح الأكبر من الصفقة نظرا إلى المكاسب التي ستحققها من إدارة مركز تدريب متطور للقوات الجوية اليونانية.

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