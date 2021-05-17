الأثنين 5 شوال 1442 ﻫ - 17 مايو 2021 |
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إسرائيل: 190صاروخاً أطلق من قطاع غزة خلال 12 ساعة

منذ 16 دقيقة
صواريخ من غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية

صواريخ من غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، عن حصيلة الصواريخ والقذائف التي أطلقتها فصائل المقاومة في قطاع غزة باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية.

وقال الجيش إنه حتى تمام الساعة 19:00 مساءً ومنذ الساعة 7:00 صباحًا، رصد حوالي 190 صاروخًا انطلق من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف في بيان، تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، إن حوالي 25 من هذه الصواريخ سقطت داخل القطاع، فيما تصدت القبة الحديدية للعشرات منها، وفق السياسة المتبعة.

ودوت صافرات الإنذار بلا انقطاع، نهار اليوم الإثنين، في جنوبي إسرائيل.

دوت الصافرات بشكل متكرر في مدن بئر السبع وعسقلان وأسدود، إضافة إلى البلدات في غلاف قطاع غزة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن صواريخ، لم تحدد عددها، أصابت أبنية في عسقلان وأسدود.

وأعلنت عن إصابة 8 إسرائيليين في أسدود، مشيرة إلى سقوط صاروخ في وسط مدينة بئر السبع.

ولليوم الثامن، تشن إسرائيل، منذ الاثنين الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ بالإضافة لمئات المصابين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وتطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، من جهتها، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل 10 أشخاص وعديد الإصابات، حسب تقديرات إسرائيلية غير رسمية.

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