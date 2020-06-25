إسرائيل… 668 إصابة جديدة إثر فيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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سجلت إسرائيل اليوم الخميس 668 إصابة جديدة إثر فيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمال الإصابات 22400 حالة وحصيلة الوفيات 309 أشخاص.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير وحالة وفاة واحدة جراء الفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل مساء اليوم الخميس 22400 حالة، وحصيلة الوفيات 309 أشخاص.

وحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بكورونا في الوقت الحالي 6084 شخصا، بينهم 47 مصابا بحالة خطيرة، 29 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 16007 أشخاص.

وتشهد إسرائيل منذ أواخر أيار الماضي ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وأعادت السلطات الإسرائيلية إجراءات الإغلاق في بعض المناطق اعتبارا من أمس الأربعاء، وطالت الإجراءات المناطق التي يقطنها اليهود المتشددون.

في سياق متصل، أشارت صحيفة “هآرتس” العبرية نقلا عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى أن “إسرائيل والإمارات ستعلنان قريبا عن تعاونهما المشترك في مجال محاربة فيروس كورونا.”

وخلال حفل تخرج في أكاديمية القوات الجوية الإسرائيلية، أشار نتانياهو إلى أن “الإعلان القادم سيوجز الطرق التي ستجمع بها الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قواهما لمحاربة كورونا، وسيركز على البحث والتطوير في المجالات التي ستحسن تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة”.

ولفت نتنياهو إلى أن ذلك التعاون جاء نتيجة “لاتصالات طويلة ومكثفة في الأشهر الأخيرة”. وأشاد نتنياهو بذلك باعتباره “تقدما للجميع في الشرق الأوسط”.