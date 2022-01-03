الأثنين 30 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 3 يناير 2022 |
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إسعاف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى

منذ ساعة واحدة
رئيس البرازيل

رئيس البرازيل

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أدخل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، صباح اليوم، إلى المستشفى مع احتمال إصابته بانسداد جديد في الأمعاء.

وذكرت وسائل إعلام من بينها محطة “تي في غلوبو”، أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (66 عاما) أدخل إلى مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص في ساو باولو بشكل طارئ صباح اليوم مع احتمال اصابته بانسداد جديد في الأمعاء.

يذكر أنه منذ محاولة اغتيال بسكين تعرض لها خلال الحملة الانتخابية في سبتمبر 2018، خضع بولسونارو لحوالى ست عمليات في البطن بسبب انسداد في الأمعاء كان آخرها في يوليو 2021 في مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص.

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