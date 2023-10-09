الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل استهدفت 3 سيارات إسعاف

كشف المدير التنفيذ لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بشار مراد في اتصال مع العربية أن إسرائيل استهدفت 3 سيارات إسعاف بشكل مباشر وقتلت طواقمها، مضيفا أن أكثر من 120 ألفا يتواجدون الآن في مراكز الإيواء يحتاجون إلى مساعدات عاجلة.

كما أضاف “تلقينا اتصالا من مستشفى بيت حانون لنقل الجرحى لمستشفيات أخرى بسبب الضغط الهائل بالمصابين”، مشيرا إلى عدم القدرة على توفير مستشفيات بسبب تدمير البنية التحتية بالكامل.

ولفت إلى أن إسرائيل تقطع الكهرباء لفترة تتخطى العشرين ساعة في اليوم “ما يعرقل إسعاف المصابين”، كما شكا من نقص الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن قرابة 123 ألف شخص نزحوا في القطاع غزة منذ بدء التصعيد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) “نزح أكثر من 123538 شخصا داخليا في غزة، بفعل الخوف وبهدف الحماية وهدم منازلهم” جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، مشيرا أن أكثر من 73 ألف شخص لجأوا إلى المدارس.

في السياق، أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس عن مقتل 493 فلسطينيا وإصابة 2700 بجروح.