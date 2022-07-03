إسكتلندا.. انقسام حول استفتاء ثان على الاستقلال

أفادت نتائج استطلاع جديد للرأي بأن الناخبين الإسكتلنديين منقسمون حول إجراء استفتاء ثان في البلاد على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 2023.

في هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية أن الاستطلاع، الذي أجرته “بانيلبيز” لصالح صحيفة “صنداي تايمز”، أظهر أنّ 44 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن معارضتهم لإجراء اقتراع، بينما صوت 43 في المئة لصالح إجراء استفتاء جديد.

وقال واحد من بين كل 10 مستطلعين إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون إجراء استفتاء، فيما قال 3 في المئة آخرون إن لا رأي لهم في الموضوع.

وشملت عينة الاستطلاع 1010 أشخاص أبدوا آراءهم الأسبوع الماضي، قبل إعلان رئيسة الوزراء الإسكتلندية “نيكولا ستورغن” الثلاثاء الماضي، أنها تعتزم إجراء استفتاء في 19 تشرين الأول 2023.

وأكد حوالي 48 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيدعمون مساعي استقلال إسكتلندا، مقابل 47 في المئة أعلنوا نيتهم دعم بقاء إسكتلندا في المملكة المتحدة.

وفي عام 2019، قبل أزمة وباء كورونا واستكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شكّلت التجارة مع بقية المملكة المتحدة 60% من إجمالي صادرات اسكتلندا، وبلغت قيمتها 52 مليار جنيه إسترليني؛ بينما شكلت التجارة مع الاتحاد الأوروبي 19% أو 16.4 مليار جنيه إسترليني.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، قد أشارت إلى أن رئيسة وزراء اسكتلندا، تستعد لإجراء استفتاء ثانٍ على استقلال اسكتلندا في شرين الأول من العام المقبل، إذا حصلت حكومتها على الموافقة القانونية لتنظيمه.