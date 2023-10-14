إسماعيل هنية: لا هجرة إلى مصر فأهل غزة متجذرون في أرضهم

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية (السبت 14-10-2023) أن “عدوان” إسرائيل على قطاع غزة يرقى إلى “جرائم حرب”، وذلك في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي بيان، اعتبر هنية أن “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من جيش الاحتلال، ترقى جميعها إلى جرائم حرب وفقا لاتفاقيات جنيف الرابعة”.

وطالب بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي “للوقف الفوري لهذه الجرائم واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني”.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس على حق الشعب الفلسطيني في النضال حتى التحرير والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما شدد هنية على تجذر أهل غزة في أرضهم، وتمسكهم بوطنهم، مؤكداً أن “لن يخرجوا من أرضهم ولن يهاجروا”.

وأضاف: “لا هجرة من الضفة ولا من غزة، وأقول لا هجرة من غزة إلى مصر، وأحيي الأشقاء في مصر، وأقول لإخواني في مصر إن قرارنا أن نبقى في أرضنا، وإن قراركم هو قرارنا”.

وكان هنية قال في كلمة له السبت الماضي، بعد عملية “طوفان الأقصى”، إن هدفنا واضح وهو أن نحرر أرضنا ومقدساتنا وأقصانا وأسرانا، هذا هو الهدف الذي يرقى إلى مستوى هذه المعركة ومستوى هذه البطولة وهذه الشجاعة. وأضاف أن غزة اليوم تمسح عن الأمة عار الهزائم وعار السكون والهزيمة.