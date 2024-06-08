إسماعيل هنية: إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على حماس

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (السبت 8-6-2024) إن إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على الحركة.

واعتبر في بيان ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات بغزة أنه “إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم”.

وأضاف “الحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولا وقبل كل شيء”.

وأشار هنية إلى أن جيش الاحتلال يواصل المجازر بحق شعبنا وتجري فصولها الآن بالنصيرات ودير البلح، لافتاً إلى أن العالم صنف الاحتلال بأنه يقتل الأطفال، لكنه عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا.

ورأى هنية أن الاحتلال فشل عسكريا وسقط سياسيا وهو ساقط أخلاقيا وعلى العالم أن يتحرك، وطالب أبناء الأمة وأحرار العالم أن ينتفضوا في وجه هذه المجازر الوحشية وارتقاء عشرات الشهداء المدنيين.