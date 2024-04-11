الخميس 2 شوال 1445 ﻫ - 11 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه: مصالح شعبنا الفلسطيني مقدمة على أي شيء

منذ ساعتين
إسماعيل هنية

إسماعيل هنية

A A A
طباعة المقال

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) (الخميس 11-4-2024) إن أبناءه الذين قُتلوا في هجوم إسرائيلي لم يكونوا مقاتلين في الحركة.

وأضاف هنية عندما سئل عما إذا كان مقتلهم سيؤثر على المحادثات “شعبنا الفلسطيني مصالحه مقدمة على أي شيء وأبناؤنا وأولادنا هم جزء من هذا الشعب وجزء من هذه المسيرة”.

وقال لرويترز “نحن نسعى إلى ذلك (اتفاق)، ولكن حتى هذه اللحظة، العدو الصهيوني يماطل ويتهرب من الاستجابة للمطالب لتقديم الاستحقاق المطلوب للتوصل لاتفاق” وذلك في إشارة إلى المحادثات الجارية في الوقت الحالي لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن بالسجناء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بريطانيا: يتعين على إيران ألا تجرّ الشرق الأوسط إلى صراع أوسع
زيلينسكي يعترف: بدون المساعدة الغربية سنخسر الأراضي والأفراد
البيت الأبيض: نقلنا لإيران أن أمريكا ليس لها علاقة بهجوم القنصلية في دمشق

الأكثر قراءة

وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين
وزير لبناني يحذر من وجود عشرين ألف مقاتل ينتظرون القرار الأميركي!
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
حل مهم جداً جداً في ملف النزوح السوري.. ميقاتي يكشف ساعة الصفر!
باسكال سليمان
تفاصيل جديدة حول مقتل منسق القوات "باسكال سليمان"