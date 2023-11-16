إسماعيل هنية: مستعدّون لمعركة طويلة.. ولن يستعيدوا أسراهم إلّا بالثمن الذي تحدده المقاومة

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، على أنّ “شعبنا ومقاومتنا يواصلان خوض معركة الشرف والعزة في مواجهة أحد أكثر جيوش العالم إرهابًا”، لافتًا إلى أنّ “صبر شعبنا رغم عظم الثمن أدى إلى صحوة عالمية كبيرة وسجل انتصارًا”.

وأشار هنية إلى أنّه “إذا أراد العدو للمعركة أن تكون طويلة، فإن نفسنا أطول من نفسه”، مؤكدًا أنّ “كل مخططات العدو ستسقط ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة، وسيدحر الاحتلال عن أرضنا ولن يحصد إلا المزيد من الفشل”.

هنية أضاف: “شعبنا في الضفة يواصل التحدي ومواجهة هذا الاحتلال والوقوف في وجه مستوطنيه وآلته العسكرية وجرائمه، فيما يواصل العدو الصهيوني تعطيل الإرادة الدولية”، مشددًا على أهمية إجبار العدو على وقف عدوانه وفتح المعابر وإيصال الاحتياجات وإنهاء الحصار”، ومضيفًا: “أقول لكل الذين يساندون العدو ويمنون النفس بتغيير الواقع إن حركة حماس متجذرة وملتحمة بشعبها”.

هنية تابع: “صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل قطاع غزة وكل فلسطين هو الشعب الفلسطيني، وأدعو إلى سرعة انعقاد اللجنة المنبثة عن القمة العربية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، وأقول للأمة إن غزة قدمت نموذجًا في تاريخ الأمة لم يوجد لأكثر من 100 عام”.

وأردف هنية قائلًا: “نصرة غزة بالمال والجهاد والسلاح يجب أن تتجاوز المعيقات ولا عذر لراض بالقليل، ومعركة طوفان الأقصى هي معركة الأمة جمعاء ولا بد أن تتوحد كل الجهود والاندفاع بلا تردد نحو الخيارات الجريئة ليتواصل الطوفان، وأقول لكل الذين يساندون العدو ويمنون النفس بتغيير الواقع إن حركة حماس متجذرة وملتحمة بشعبها”.

هنية اعتبر أنّه “كان ينبغي أن يتضمن قرار مجلس الأمن أمس إدانة جرائم الحرب والتطهير العرقي في غزة والضفة”، موجهًا “التحية لأحرار العالم الذين يملأون الشوارع ويواصلون الضغوط على حكوماتهم”، مضيفًا أنّ “غزة فتحت الباب واسعًا للتحولات الاستراتيجية على صعيد القضية والمنطقة”.