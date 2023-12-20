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إسماعيل هنية يصل إلى القاهرة لبحث تطورات الحرب على غزة

منذ 10 دقائق
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وصل إلى القاهرة الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين “حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى”.

وفي وقت سابق وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الثلاثاء 19\12\2023، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة تركز على بحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية أن عبد اللهيان وصل إلى الدوحة “لإجراء مشاورات مع المسؤولين القطريين واستعراض أحدث تطورات الأوضاع في فلسطين والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضافت أن الوزير الإيراني التقى، فور وصوله للدوحة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

    المصدر :
  • رويترز

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