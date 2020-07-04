إصابات بإطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية

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تحدثت تقارير إعلامية وكذلك مصادر في الشرطة ، السبت ، عن سقوط “عدد من الإصابات ” في إطلاق نار في مركز تجاري مدينة هوفر في ولاية ألاباما الأمريكية.

وأعلنت السلطات الأمريكية، أن 4 أشخاص أصيبو في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في هوفر بألاباما.

وقالت شرطة المدينة في بيان مقتضب إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، وأن حالتهم غير معروفة.

وذكرت شبكة “آيه.بي.سي” الأمريكية، أن حادث إطلاق النار وقع في مركز تجاري، وأن هناك تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن والطورائ هناك.

يأتي ذلك في الوقت الذي ألغت فيه حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمعًا في ولاية ألاباما الأسبوع المقبل بعد أن أعرب المسئولون عن قلقهم بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بعدوى كورونا.

وقفزت بشدة حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مما وضع معالجة ترامب للأزمة تحت التدقيق ودفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خطط لإعادة فتح ولاياتهم بعد إجراءات عزل عام مشددة.

وغالبا ما تشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار على نحو متكرر، تسفر عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى.