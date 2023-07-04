الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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إصابات بينهم أطفال في قصف روسي بمنطقة خاركيف في أوكرانيا

منذ 11 ساعة
قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

قصف روسي على أوكرانيا- أرشيفية

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قال مسؤولان أوكرانيان إن 31 شخصا على الأقل أصيبوا بينهم تسعة أطفال في قصف روسي على بلدة بيرفومايسكي الصغيرة بمنطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، الثلاثاء.

وقال أوليه سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف عبر تطبيق تيليجرام إن القصف وقع في الساعة 13:35 بتوقيت كييف (1035 بتوقيت جرينتش) وإن النيران اشتعلت في عدة سيارات.

وأضاف أن القصف أدى لتهشم نوافذ مبنى يتكون من ثمانية طوابق.

ونشر عدة صور للمبنى تظهر نوافذه المهشمة وسحبا من الدخان الكثيف وأشجارا محترقة وسيارة مقلوبة.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام “حتى الساعة الثالثة مساء، نعلم بوجود عدد كبير من الجرحى إذ نُقل 31 شخصا إلى المستشفى (من بينهم تسعة أطفال منهم رضيعان أحدهما عمره عام والآخر عشرة أشهر)”.

ولم تعلق روسيا حتى الآن على الحادث. وتنفي موسكو استهداف المدنيين في غزوها الشامل لأوكرانيا الذي بدأته في فبراير شباط 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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