إصابات بين الفلسطينيين بعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدن الضفة

أصيب 3 فلسطينيين، مساء أمس الجمعة 8 مارس/آذار 2024، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم في عدة مناطق بالضفة الغربية، بينهم اثنان بالرصاص الحي، في حين تواصل قوات الاحتلال اقتحام مدن وبلدات الضفة، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي، مساء الجمعة، على طفل (15 عاما) قرب حاجز قلنديا، شمالي القدس المحتلة، من دون توضيح مدى خطورة الإصابة.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع إصابة الشاب (20 عاما) بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدة أوصَرين قرب مدينة نابلس، وأشارت الجمعية إلى نقل الإصابة إلى مستشفى في نابلس.

وأضافت أن طواقمها نقلت إلى المستشفى فلسطينيا (41 عاما) من منطقة مَسافِر يطَا، جنوبي مدينة الخليل تعرض للاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال.

كما أفادت بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري بين رام الله والقدس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات وانفجارات بمحيط مخيم نور شمس في طولكرم تزامنا مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال المخيم، ودوت في مخيمي طولكرم ونور شمس.

وجرفت قوات الاحتلال دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي للمدخل الغربي لمخيم نور شمس، وخربت عددا من الممتلكات العامة في المكان.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، وجرفت منطقة زراعية تضم بيوتا بلاستيكية، كما دمرت خط المياه وسط المخيم، ومحول كهرباء عند مدخله، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الشارع الرئيس للمخيم، وحدوث انقطاع وتشويش في خطوط الإنترنت.

كما اقتحم جنود الاحتلال حارات وأزقة المخيم، مما أدى لاندلاع مواجهات، تركزت في حارات الدمج والمنشية والمسلخ، سمع خلالها دوي انفجارات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة في أزقة المخيم وصوب منازل المواطنين، وأطلقت قذيفة “انيرجا” وسط المخيم.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بعض المنازل في ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وعاثت فيها تخريبا بعد تفتيشها واستجواب ساكنيها.

وجرفت قوات الاحتلال شارع دوار اكتابا شرق المدينة، وأغلقته وأحدثت دمارا في محيطه، في حين أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية بشكل عشوائي عند دوار اليونس في المنطقة الشمالية من المدينة، ولاحقوا الطواقم الصحفية.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال المدينة، ترافقها 4 جرافات من محورها الغربي، ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واستجوبت ساكنيها.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في قريتي جلبون ورمانة، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين.

وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ”وفا”، إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي رمانة وجلبون وسط إطلاق الرصاص تجاه المنازل والمواطنين، مما أدى لاندلاع مواجهات.

وأضافت أن تلك القوات اقتحمت قرى وبلدات سيلة الظهر، وعرابة، ومركة، والجلمة، ودير غزالة، وعرانة، وعربونة، وفقوعة، والطيبة، وشنت حملة تفتيش فيها.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 425 شهيدا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقرابة 7490 أسيرا وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.