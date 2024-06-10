إصابات بين المدنيين بقنابل موجهة روسية سقطت على خاركيف الأوكرانية

قال مسؤولون محليون إن روسيا أطلقت اليوم الاثنين ثلاث قنابل موجهة على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة ستة على الأقل وإلحاق أضرار بمنازل.

وذكر إيهور تيريخوف على تطبيق تلغرام للتراسل أن منزلين على الأقل تضررا جراء الهجوم وأن هناك أشخاصا ربما لا يزالون تحت الأنقاض.

وأضاف تيريخوف أن حريقا اندلع في أحد المواقع وأن عدة مرائب وسيارات تضررت أيضا.

وتستهدف هجمات روسية مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، والمنطقة المحيطة بها منذ وقت طويل، لكن الهجمات اشتدت حدتها في الأشهر القليلة الماضية، إذ استهدفت البنية التحتية المدنية والبنية التحتية للطاقة.

وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين، لكن آلاف الأشخاص سقطوا بين قتيل ومصاب منذ غزوها الشامل لأوكرانيا.