الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إصابات في إطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة الغربية

منذ 59 ثانية
آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2025 9:25 صباحًا
جيش الإحتلال في الضفة الغربية

جيش الإحتلال في الضفة الغربية

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بورود أنباء أولية عن وقوع عدد من الإصابات في إطلاق نار على مجموعة من الرعاة الإسرائيليين قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي إنه “ورد بلاغ بشأن حادثة أمنية قرب ملاخي هاشالوم. التفاصيل قيد المراجعة”.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إلى منطقة مستوطنة ملاخي هشالوم بعد حادثة إطلاق النار.

وقالت القناة 12 العبرية إن هناك مصابا على الأقل بإطلاق النار، مشيرة إلى أن وطواقم “نجمة داوود الحمراء” في طريقها إلى المكان، فيما ذكر موقع “واينت” أن شابا في العشرين من عمره أصيب بجروح طفيفة إثر إطلاق النار.

ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن “فلسطينيا ملثما أطلق النار على رعاة إسرائيليين في مستوطنة ملاخي هشالوم في بنيامين، ثم لاذ بالفرار”.

ولفت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتفتيش قرية المعير المجاورة، بعدما أغلقت مداخلها.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
    غزة تحت القصف
    ترقب للرد الإسرائيلي على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. ونتنياهو يصر على مطالبه
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    إدارة ترامب ستدقق في طلبات الهجرة لرصد السلوك "المعادي أمريكا"
    الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. رويترز
    الشرطة البرازيلية: الرئيس السابق بولسونارو أعد طلب لجوء إلى الأرجنتين

    الأكثر قراءة

    توم براك
    رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
    البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
    هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح