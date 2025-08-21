إصابات في إطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بورود أنباء أولية عن وقوع عدد من الإصابات في إطلاق نار على مجموعة من الرعاة الإسرائيليين قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي إنه “ورد بلاغ بشأن حادثة أمنية قرب ملاخي هاشالوم. التفاصيل قيد المراجعة”.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إلى منطقة مستوطنة ملاخي هشالوم بعد حادثة إطلاق النار.

وقالت القناة 12 العبرية إن هناك مصابا على الأقل بإطلاق النار، مشيرة إلى أن وطواقم “نجمة داوود الحمراء” في طريقها إلى المكان، فيما ذكر موقع “واينت” أن شابا في العشرين من عمره أصيب بجروح طفيفة إثر إطلاق النار.

ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن “فلسطينيا ملثما أطلق النار على رعاة إسرائيليين في مستوطنة ملاخي هشالوم في بنيامين، ثم لاذ بالفرار”.

ولفت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتفتيش قرية المعير المجاورة، بعدما أغلقت مداخلها.