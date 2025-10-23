إصابات‬ في هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف

الشرطة تتفقد المباني السكنية التي دمرت خلال الليل جراء غارات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية، في كييف، أوكرانيا، 28 سبتمبر 2025. رويترز

قال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف الخميس إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية خلال الليل أدى إلى إصابة تسعة أشخاص وألحق أضرارا بمبان في أنحاء المدينة.

وأضاف تكاتشينكو أن 10 مواقع في المدينة تعرضت لأضرار، حيث تعرض مبنيان سكنيان لضربات مباشرة. وأظهرت صور نشرها على الإنترنت سيارة انقلبت على جانبها ومباني محطمة النوافذ.

وتعرضت العاصمة للقصف لليلة الثانية على التوالي في أحدث موجة من الهجمات الروسية.

واستهدفت ضربات سابقة البنية التحتية للطاقة، في ما يقول المسؤولون الأوكرانيون إنها حملة تهدف إلى تدمير نظام الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء. ولم يتضح بعد الهدف المقصود من الهجوم الأحدث.

وقال مسؤولون إن سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم ستة في كييف، قُتلوا في هجمات بأنحاء أوكرانيا أمس الأربعاء التي تسببت أيضا في انقطاع التيار الكهربائي.