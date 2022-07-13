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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 553.24 مليون والوفيات 6 ملايين و775260

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2022 4:26 صباحًا
كورونا يواصا انتشاره حول العالم

كورونا يواصا انتشاره حول العالم

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 553.24 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و775260.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق   إجمالي الوفيات   عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة   –      1021623      –       88599860
الهند                 –       525474       –       43652944
البرازيل                      673917               32962201
فرنسا                       150179                31323008
ألمانيا                        141868               29017587
المملكة المتحدة          177977               22240042
إيطاليا                       169390               19667320
كوريا الجنوبية              24668                18561861
روسيا                      806999                18468310
تركيا                         99057                 15180444

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها    عدد الوفيات    عدد الإصابات
41 – العراق            25255            2388414
46 ‬‬‬‬- الأردن             14069            1702661

    المصدر :
  • رويترز

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