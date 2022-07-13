إصابات كورونا العالمية تتجاوز 553.24 مليون والوفيات 6 ملايين و775260

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 553.24 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و775260.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة – 1021623 – 88599860

الهند – 525474 – 43652944

البرازيل 673917 32962201

فرنسا 150179 31323008

ألمانيا 141868 29017587

المملكة المتحدة 177977 22240042

إيطاليا 169390 19667320

كوريا الجنوبية 24668 18561861

روسيا 806999 18468310

تركيا 99057 15180444

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

41 – العراق 25255 2388414

46 ‬‬‬‬- الأردن 14069 1702661