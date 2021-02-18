إصابات كورونا بإيران تتخطى مليون و550 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 80 وفاة جديدة و 8066 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى مليون و550 ألفا و142 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 59264 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن طهران فرضت حظرا على توريد لقاحات مضادة للفيروس من الولايات المتحدة.

كما كشف رئيس النظام الطبي الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، عن خطط طهران لشراء مليوني جرعة من اللقاحات من الهند والصين وروسيا قبل نهاية شهر مارس المقبل، إضافة إلى مواصلة البلاد جهودها لتطوير لقاح محلي ضد كورونا، يتوقع أن يكون جاهزا في الربيع المقبل.

وتعد إيران الدولة الأكثر تضررا من الوباء في المنطقة، بعد مرور عام على إصابة أول مواطن إيراني بفيروس كورونا في مدينة قم بجنوب العاصمة طهران.

وبدأت إيران حملة تطعيمات يوم الثلاثاء الماضي، بعد أسبوعين من إعلانها أنه لم تعد لديها مدن يصل فيها مستوى الخطورة إلى اللون “الأحمر”.

وتركز حملة التطعيمات على العاملين في أقسام الرعاية المركزة بالمستشفيات، في حين تنتظر السلطات وصول ما يكفي من اللقاحات لطرحها للمواطنين.

وتسلمت إيرن الجمعة 100 ألف جرعة من بين مليوني جرعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي، وقالت وسائل إعلام رسمية إن روسيا قد تزيد من عدد الجرعات إلى خمسة ملايين جرعة وتسمح لإيران بإنتاج اللقاح محليا.

وتخطط إيران لتطعيم 1.3 مليون شخص بحلول 20 مارس.

وطبقا لبيانات وزارة الصحة سجلت إيران أكثر من 1.5 مليون إصابة بالفيروس و58883 وفاة، في حين تعتبر الوفيات التي أعلن عنها اليوم السبت، وعددها 74 الأقل منذ ثمانية أشهر.

وبدأت إيران في ديسمبر تجارب سريرية لأول لقاح من ثلاثة لقاحات محلية مرشحة.