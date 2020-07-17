إصابات كورونا بالهند تتجاوز عتبة “المليون”

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أعلنت السلطات الصحية في الهند،الجمعة، عن تسجيل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد .

تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند، حاجز المليون، فيما كثفت السلطات تدابيرها سعيا لاحتواء تفشي الوباء.

وأحصت الهند 1,003,832 إصابة مؤكدة، لتصبح ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء “كوفيد 19” بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة قبل الظهر.

وتشير الحصيلة الرسمية إلى رصد حوالى 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.

ويبقى عدد الوفيات من جراء الوباء في الهند متدنيا نسبيا بالمقارنة مع الدول الأكثر تضررا، إذ لا يتعدى 18 وفاة من أصل مليون نسمة، فيما تبلغ هذه النسبة 417 في الولايات المتحدة التي تسجل أعلى حصيلة وفيات.

وبادرت السلطات المحلية في الأسابيع الأخيرة إلى إعادة فرض الحجر المنزلي والقيود الصحية لمكافحة الجائحة عبر أنحاء البلد البالغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي فرضت في نهاية مارس حجرا منزليا صارما رفعته في مطلع يونيو رغم التزايد الحاد في عدد الإصابات، سعيا لإحياء اقتصاد منهك، غير أن قيودا عديدة لا تزال مفروضة.

وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هذا الأسبوع بأن منطقة جنوب آسيا في طريقها لتصبح البؤرة المقبلة لوباء “كوفيد 19” في العالم.

وأعلن المسؤول الإقليمي للاتحاد، جون فليمينغ، في بيان: “فيما تتجه أنظار العالم إلى الأزمة الجارية في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية، فإن مأساة إنسانية مماثلة تنشأ سريعا في جنوب آسيا”.