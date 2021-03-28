إصابات كورونا تتخطى 127 مليونا حول العالم

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 127 مليونا و294 ألفا و375 إصابة، الأحد.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و789 ألفا و712 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 102 مليون و578 ألفا و697 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

الصين تسجل 8 إصابات جديدة

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبر الرئيسي، السبت، وذلك مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وسجلت الصين أيضا 19 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90167 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

3 آلاف وفاة بالبرازيل لليوم الثاني على التوالي

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، السبت، إنها سجلت 85948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و3438 وفاة خلال 24 ساعة وذلك في ثاني يوم على التوالي تتخطى فيه الوفيات حاجز ثلاثة آلاف.

سجلت البرازيل زهاء 12.5 مليون حالة عدوى منذ ظهور الوباء في حين وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 310550 وفقا لبيانات الوزارة.

وضع “حرج” في فرنسا

عززت فرنسا التي تعاني من وضع وبائي “حرج” من عمليات التحقق والتفتيش لفرض احترام منع السفر والتنقل فيما تواجه الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19 التي تضرب أوروبا دافعة بلجيكا وبولندا إلى تشديد القيود.

وكثفت السلطات الفرنسية السبت عمليات التدقيق في المطارات ومعابر الطرقات بين المقاطعات لاحترام حظر التنقل. ووسع نطاق القيود المفروضة في 16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس ومنطقتها لتشمل منذ منتصف ليل الجمعة ثلاث مقاطعات أخرى.