إصابات كورونا تتخطى 172 مليون حول العالم.. والوفيات في ارتفاع

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في معظم دول ومناطق العالم، وسط مخاوف من انتشار سلالات متحورة أكثر فتكا.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 172 مليوناً و426 ألفاً و494 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و706 آلاف و563 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 155 مليوناً و60 ألفاً و668 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ارتفاع وفيات الهند

أعلنت الهند تسجيل 134154 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 2887.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الدولة الواقعة بجنوب آسيا إلى 28.4 مليون وتصل الوفيات إجمالا إلى 337989.

24 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 وهو نفس عدد الحالات التي سجلت قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن من بين الإصابات الجديدة 9 حالات لأشخاص جاؤوا من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18، انخفاضا من 19 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91170 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و692468 بعد تسجيل 4640 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88940 بعد تسجيل 166 وفاة.