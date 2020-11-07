إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 49 مليوناً

مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا مع اقتراب الشتاء

تجاوز عداد إصابات كورونا حول العالم ، حاجز الـ49 مليوناً ، حسب إحصاء لوكالة “رويترز” .

وأظهر الإحصاء الجديد إصابة 49.04 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و238751 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

إصابات الهند تصل إلى 8.5 مليون

أعلنت الهند، السبت، تسجيل 50356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8.46 مليون حالة.

وتحتل الهند المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم، لكنها تشهد انخفاضاً مطرداً في عدد الحالات منذ سبتمبر/أيلول على الرغم من بدء موسم الأعياد الهندوسية.

وقالت الوزارة إن عدد حالات الوفاة ارتفع 577 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 125562.

33 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي سجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس، مقابل 36 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت أنها سجلت 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 33 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إنه بحلول 6 نوفمبر/تشرين الثاني بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86184 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

ارتفاع إصابات المكسيك لـ955128

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك الجمعة تسجيل 5931 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 955128 وحالات الوفاة إلى 94323.

وقالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

وفيات البرازيل تتجاوز 162 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، تسجيل 18862 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 279 حالة وفاة.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 5 ملايين و631181 حالة إصابة منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 162015.