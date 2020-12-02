إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 64 مليون

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم ، وسط سباق دولي محتدم للحصول على اللقاح الواعد ضد الفيروس القاتل .

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و488 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 64 مليونا و245 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 44 مليونا و491 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، 577 ألفا و263 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,894 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,614 وفاة)، وإيطاليا (785 وفاة)، والبرازيل (697 وفاة)، وبريطانيا (603 وفيات)، وروسيا (569 وفاة)، وتشير الارقام ان أميركا سجلت امس عدد وفيات مرتفعا غير مسبوق منذ الـ19 من نوفمبر/ تشرين الثاني، المنصرم.

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (182,276 إصابة)، والبرازيل (52,248 اصابة)، والهند (36,456 إصابة)، ومن دول الشرق الأوسط تركيا (30,110 إصابات)، وروسيا (26,402 إصابة)، .

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (276,979 وفاة)، والبرازيل (173,862 وفاة)، والهند (138,159 وفاة)، والمكسيك (106,765 وفاة)، وبريطانيا (59,051 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (14,108,606 اصابات)، والهند (9,499,710 اصابات)، والبرازيل (6,388,526 إصابة)، وروسيا (2,347,401 إصابة)، وفرنسا (2,230,571 إصابة).