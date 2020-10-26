إصابات كورونا عالميا تتجاوز الـ 43 مليون

كورونا لا يتوقف عن الانتشار

تجاوز عداد إصابات فيروس كورونا المستجد ، مساء الإثنين، حاجز ال43 مليون إصابة حول العالم ، حسب ما كشفه إحصاء جديد لوكالة روينرز .

وأظهر الإحصاء أن الإصابات بلغت 43.08 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و154772.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 225313 8668648 الهند 119014 7909959 البرازيل 157134 5394128 روسيا 26269 1531224 الأرجنتين 28896 1090589 فرنسا 34645 1086497 إسبانيا 34752 1046132 كولومبيا 30154 1015885 بريطانيا 44946 904247 بيرو 34149 888715 .

وفيما يتعلق بالدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: لعدد الوفيات وعدد الإصابات 16 – العراق ‭10671‬ ‭455398‬ ‭23‬ – 5296 344875 السعودية 32 – المغرب 3255 194461 36 – قطر 230 131170 38 – الإمارات 475 123764 40 – الكويت 746 121635 43 – عمان 1147 111837 46 – مصر 6187 106397.