إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 5 ملايين

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا 303 حالات وفاة جديدة و67125 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لآخر بيانات وإحصاءات معهد “روبرت كوخ”، الصادرة اليوم السبت، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و717295 إصابة، فيما بلغ حصيلة الوفيات 100779 حالة وفاة.

وتفاقم الوضع الوبائي في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستويات قياسية، ما قد يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات لمواجهة الموجة الرابعة من تفشي الوباء التي تشهدها البلاد.

ونعاني ألمانيا من ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. واجتمعت المستشارة ميركل مع رؤساء حكومات الولايات لاتخاذ تدابير جديدة.وتسجل ولاية ساكسونيا أعلى معدلات الإصابة لذا فرضت قيودا مشددة وحدها.

وقررت سلطات ميونخ (ولاية بافاريا الفيدرالية) إلغاء سوق الكريسماس وسط التدهور السريع للوضع الوبائي المرتبط بانتشار فيروس كورونا في البلاد، حسب ما أعلنه عمدة ميونيخ ديتر رايتر.

وقال رايتر، “الوضع المأساوي في عياداتنا والنمو المتسارع للعدوى الجديدة لايترك لي أي خيار آخر..اي شيء أو حدث آخر سيكون غير مسؤول، وسيؤدي أيضا إلى زيادة خطر الإصابة، علاوة على ذلك، سيكون سيء خاصة لجميع العاملين في عياداتنا، الذين يعملون بأقصى قدراتهم “.