إصابات كورونا في أوروبا تتجاوز الـ2.5 مليون إصابة

في وقت تستعد فيه أوروبا لتخفيف اجراءات فيروس كورونا والسماح بالسفر من بلد إلى آخر بسهولة أكثر، بعد ثلاثة أشهر من العزل وإغلاق الحدود، وذلك على إثر تراجع تفشي الفيروس.

سجّلت أكثر من 2.5 مليون إصابة رسمياً بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا، أكثر من نصفها في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية السبت.

ولا تزال أوروبا مع ما لا يقلّ عن 2,500,091 إصابة من بينها 192,158 وفاة، القارة الأكثر تضرراً جراء وباء كوفيد-19، رغم أن المرض بات ينتشر بوتيرة سريعة جداً في أميركا اللاتينية حالياً. في المجمل، سُجّلت 8,680,649 إصابة في العالم بينها 459,976 وفاة.

وروسيا هي الدولة الأوروبية التي تسجّل أكبر عدد من الإصابات (576,952 من بينها 8002 وفاة). بريطانيا (301,815 إصابة، 42,461 وفاة) وإسبانيا (245,575 إصابة، 28,315 وفاة) وإيطاليا (238,011 إصابة، 34,561 وفاة) هي الدول الأوروبية الثلاث التي تعدّ رسمياً أكثر من مئتي ألف إصابة على أراضيها.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصات إلاّ للحالات الأكثر خطورة.

ولمواجهة الأزمة الاقتصاديّة الحادّة الناتجة عن الوباء، اجتمع قادة الاتّحاد الأوروبي الجمعة عبر الإنترنت، لكنّهم لم يتّخذوا أيّ قرار، واتّفقوا على الالتقاء مجددا في اجتماع يحضرونه شخصيا ببروكسل منتصف يوليو للاتفاق على خطة إنعاش ضخمة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنّ “الفيروس يواصل الانتشار سريعا، ويبقى مميتا، وأغلب الناس عرضة له”.