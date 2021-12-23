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إصابات كورونا في القارة الأمريكية تتجاوز الـ100 مليون

23 - ديسمبر - 2021
أمريكا تسجل أرقام قياسية بكورونا

أمريكا تسجل أرقام قياسية بكورونا

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأمريكية منذ بداية الجائحة قد تخطى 100 مليون حالة، وفق ما أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

وقالت المنظمة ، أمس الأربعاء، إن أكثر من نصف هذه الحالات (51 مليونا) سجلت في الولايات المتحدة، بينما رُصدت 22 مليون إصابة في البرازيل، مشيرة أيضا إلى أنه تم رصد إصابات بالمتحور أوميكرون في 19 بلدا ومنطقة في القارة.

وقالت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، كاريسا إتيان، في بيان، إنه “يتعين على الدول الحفاظ على إجراءاتها الصحية للحدّ من انتقال الفيروس”.

ووفقا للمنظمة، فإن غالبية الدول في الأمريكيتين يُفترض أن تكون بحلول نهاية العام قد وصلت أو تجاوزت الهدف الذي حددته منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40% من السكان المؤهلين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

لكن بعض البلدان مثل هاييتي وغواتيمالا وجامايكا قد لا تتمكن من تحقيق هذا الهدف.

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