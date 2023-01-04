الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 4 يناير 2023 |
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إصابات واعتقالات في الضفة الغربية.. ومواجهات عنيفة مع الاحتلال

منذ 52 دقيقة
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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أصيب فلسطينيان اثنين على الأقل بجروح، اليوم الأربعاء، في حين اعتُقل 10 آخرون، خلال حملات دهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية.

فقد ذكرت المصادر أن شابين أصيبا، واعتقل 3 آخرون، خلال اقتحام قوات إسرائيلية بلدتي قباطية والزبابدة جنوب جنين.

كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلاً، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان.

كما أضافوا أن أحد الشبان أصيب بالرصاص في الكتف والقدم، وقامت دورية عسكرية بدهسه بعد أن سقط على الأرض، وجرى نقله إلى مستشفى جنين، لتلقّي العلاج.

ووفق مصادر محلية، فإن القوات الإسرائيلية دهست شاباً أثناء اقتحامها بلدة الزبابدة، مما أدى إلى إصابته برضوض.

بينما تخلّل اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين اشتباكات مسلَّحة مع فلسطينيين، من دون الإعلان عن إصابات في صفوف الجانبين.

في السياق نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة دورا جنوب الخليل.

من جهتها، قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 10 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، من بينهم 3 في جنين، بدعوى أنهم مطلوبون لأجهزتها الأمنية.

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