إصابات ودمار بقصف للمقاومة على عسقلان وأسدود.. ماذا في التفاصيل؟

القناة 13 الإسرائيلية: إصابة 3 أشخاص بجروح في القصف الصاروخي الذي استهدف عسقلان

أطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، رشقة صاروخية باتجاه أسدود وعسقلان، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدد من المصابين وتسجيل أضرار مادية جراء القصف.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية “ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

كما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن تقارير أولية تحدثت عن إصابة مباشرة في عسقلان وأن فرق الإسعاف توجهت إلى المنطقة المستهدَفة.

وأفادت بلدية عسقلان بإصابة شخص بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية عقب سقوط صاروخ داخل المدينة، في حين ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن عدد المصابين جراء القصف الصاروخي على عسقلان هو 3.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الصاروخ الذي سقط في عسقلان أحدث دمارا كبيرا في المباني والسيارات.

وقال جيش الاحتلال إنه رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة واجتازت الحدود وتم اعتراض معظمها.

ولاحقا قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض 5 صواريخ فقد من أصل 10 أطلقت من وسط قطاع غزة.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوّت في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وأسدود وعسقلان.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي بأن طواقمها تتعامل مع 4 مواقع سقطت فيها شظايا صواريخ.

وقالت الهيئة الإسرائيلية “توجهنا إلى المناطق التي دوّت فيها صفارات الإنذار بعد الهجمات الصاروخية وسنقدم معلومات لاحقا”.

وذكرت الهيئة أن عددا من الأشخاص أصيبوا خلال توجههم إلى الملاجئ في مناطق دوّت فيها صفارات الإنذار جنوب إسرائيل.

فيما أوردت القناة الـ12 الإسرائيلية أن إطلاق الصواريخ تم من دير البلح وسط قطاع غزة والتي لم ينشط فيها الجيش.