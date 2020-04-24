إصابة أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي بفيروس كورونا

لا زال فيروس كورونا المستجد يتسلل إلى معظم الأماكن بدول العالم رغم الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها ، قالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، إن سلطات السجون الإسرائيلية شخصت إصابة أحد المعتقلين الفلسطينيين بفيروس كورونا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “تم تشخيص إصابة أحد المعتقلين الفلسطينيين في سجن المسكوبية (القدس الغربية) بكورونا وعلى إثر ذلك تم فرض حجر صحي على 7 سجانين”.

ولم تضف الإذاعة أي معلومات أخرى عن المعتقل الفلسطيني.

من جهتها، قالت صحيفة “جروزاليم بوست” العبرية، إن المعتقل عمره 21 عاما وهو من سكان الضفة الغربية.

وأضافت: “تم اعتقاله من قبل قوات الأمن الأربعاء وتم إجراء فحص كورونا له والذي أظهر في اليوم التالي (الخميس) أنه مصاب بالفيروس”.

وتابعت الصحيفة: “تم نقل المعتقل الفلسطيني إلى منطقة حجر داخل السجن علما بأنه كان ليومين منذ اعتقاله في زنزانة لوحده”.

وأشارت الى أنه تم نقل جميع الأشخاص الذين شاركوا في عملية الاعتقال إلى الحجر الصحي.

وحسب معطيات رسمية فلسطينية فإن هناك نحو 5 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، رفضت إسرائيل مطلب الإفراج عنهم منذ ظهور أزمة كورونا.

والجمعة، أعلنت الصحة الإسرائيلية، ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 14 ألفا و882 وعدد الوفيات إلى 193.‎