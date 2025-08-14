إصابة أكثر من 360 بالتسمم الغذائي بعد تناول وجبة مدرسية في إندونيسيا

قال مسؤول اليوم الخميس إن أكثر من 360 شخصا أُصيبوا بالإعياء في بلدة سراجين الإندونيسية في جاوة الوسطى بعد تناول وجبة مدرسية مجانية، وذلك في أكبر حالة تسمم غذائي تضرب برنامج الوجبات المجانية الرائد الذي أطلقه الرئيس برابوو سوبيانتو.

ومنذ إطلاقه في يناير كانون الثاني، شابت برنامج الوجبات المدرسية المجانية حالات تسمم غذائي جماعي في أنحاء الأرخبيل، مما أثر على أكثر من 1000 شخص.

وقال سيجيت بامونجكاس رئيس حكومة سراجين لرويترز إن 365 شخصا أصيبوا بالإعياء ويجري فحص عينة من الطعام في المختبر. وستدفع الحكومة تكاليف أي علاج طبي إذا لزم الأمر.

وقال ويزدان ريدو أبي مانيو، وهو طالب في الصف التاسع في مدرسة جيمولونج 1 الإعدادية، لرويترز إنه استيقظ ليلا بسبب ألم حاد في معدته.

وكان يعاني من صداع وإسهال، واستنتج أن السبب في ذلك هو التسمم الغذائي بعد أن شاهد منشورات زملائه في المدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي يشكون فيها من الأعراض ذاتها.

وكانت وجبة الغداء التي يرجح أنها ملوثة عبارة عن أرز بالكركم وشرائح عجة وطعام إندونيسي تقليدي منتج من فول الصويا المخمر وسلطة خيار وخس وشرائح تفاح وعلبة حليب، تم طهيها في مطبخ مركزي وتوزيعها على عدة مدارس.

وقال سيجيت “لقد طلبنا وقف توزيع الطعام مؤقتا من هذا المطبخ إلى حين ظهور نتائج المختبر”.