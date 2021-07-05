إصابة أكثر من 50 صحفياً جراء احتجاجات مناهضة للمثليين في جورجيا

أصيب أكثر من 50 صحفياً جراء احتجاجات مناهضة للمثليين في تبيليسي عاصمة جورجيا. وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية أن أكثر من 50 صحفيا أصيبوا بجروح أثناء احتجاجات مناهضة للمثليين في تبيليسي عاصمة جورجيا.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه تم رصد اعتداءات بالعنف على 55 شخصا، بينهم 53 يمثلون مختلف وسائل الإعلام وأن الشرطة أوقفت 8 أشخاص.

يذكر أن الجماعات المدافعة عن حقوق LGBT كانت تخطط لتنظيم مسيرة في تبيليسي يوم الاثنين.

ونزل معارضو المثليين إلى الشوارع في مظاهرات مضادة، وقطعوا شارع روستافيلي وسط العاصمة. وفي وقت لاحق أعلن منظمو مسيرات المثليين عن إلغاء الفعاليات المقررة.