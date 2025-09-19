إصابة أكثر من 800 طالب بتسمم غذائي بعد تناول وجبات مدرسية في إندونيسيا

قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن أكثر من 800 طالب أصيبوا في واقعتي تسمم غذائي جماعي هذا الأسبوع بعد تناولهم وجبات مدرسية مجانية تقدمها الحكومة الإندونيسية للطلاب.

وأصيب في إحدى الواقعتين أكثر من 500 طالب، وهو أكبر عدد إصابات حتى الآن في إطار البرنامج الرائد الذي أطلقه الرئيس برابوو سوبيانتو.

ووفقا لمعهد تنمية الاقتصاد والتمويل وهو مركز أبحاث مقره إندونيسيا، أصيب أكثر من أربعة آلاف طفل بالتسمم الغذائي بعد تناول الوجبات الغذائية منذ يناير كانون الثاني، عندما جرى إطلاق البرنامج، وحتى أغسطس آب، مما أثار تساؤلات حول الرقابة.

وقال نور الدين يانا، سكرتير الحكومة المحلية في منطقة جاروت لرويترز إن في إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا، أصيب 569 طالبا في خمس مدارس في منطقة جاروت بالغثيان والقيء يوم الأربعاء بعد تناولهم الدجاج والأرز الذي قدمه مطبخ الوجبات المجانية في اليوم السابق.

وأضاف “حتى اليوم الجمعة، لا يزال عشرة طلاب يتلقون العلاج في المستشفى بينما تعافى الآخرون”. وأضاف أنه في البداية، كان يتعين نقل حوالي 30 طالبا إلى المستشفى، بينما عولج الباقون في المنزل.

وقال يانا إن الحكومة المحلية ستزيد من الرقابة على المطبخ الذي يقدم الوجبات، مضيفا أن البرنامج لن يتوقف، ولكن بدلا من ذلك، سيتم إعطاء الطلاب المزيد من الأغذية الأساسية، مثل الخبز والحليب والبيض المسلوق والفاكهة في الوقت الحالي.

وقالت وكالة التغذية الوطنية، التي تشرف على البرنامج، في بيان إن حالة تسمم غذائي جماعي أخرى مرتبطة بالبرنامج وقعت يوم الأربعاء في جزر بانجاي في إقليم سولاويسي في وسط البلاد، مما أثر على 277 طالبا، مضيفة أن توزيع الوجبات في المنطقة توقف مؤقتا.