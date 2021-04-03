إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا

أجرى الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الجمعة، فحوصا أثبتت إصابته بفيروس كورونا، رغم تلقيه لقاحا ضد كورونا .

وقال فرنانديز (62 عاما) في منشور على تويتر “مساء اليوم الجمعة وبعد أن أصبت بحمى بدرجة 37,3 وبصداع طفيف، أجري لي اختبار للأجسام المضادة وكانت نتيجته إيجابية”.

ويعزل الرئيس نفسه كإجراء احترازي، وقال إنه “في حالة صحية جيدة، وكنت أتمنى أن أمضي يوم عيد ميلادي بدون ذلك، لكنني في وضع معنوي جيد”.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

وكان الرئيس الأرجنتيني تلقى جرعتين من لقاح “سبوتنيك في” الروسي، الأولى في 21 يناير والثانية في 11 فبراير، حسبما ذكرت مصادر في الرئاسة لوكالة فرانس برس.

وتواجه الأرجنتين حاليا موجة ثانية من وباء كورونا، وتفيد أرقام رسمية أن الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، سجلت أكثر من 2,3 مليون إصابة وأكثر من 56 ألف وفاة.