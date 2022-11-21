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إصابة الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ بكوفيد-19

منذ ساعة واحدة
جون لي الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ

جون لي الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ

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أثبتت الاختبارات الطبية إصابة جون لي الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ بكوفيد-19 بعد عودته من قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في بانكوك، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ وزعماء آخرين.

ولا تخضع المدينة وهي مركز مالي عالمي لنفس القيود الصارمة المطبقة في بقية الأراضي الصينية لاحتواء كوفيد-19 لكنها لا تزال لا تتعامل مع الفيروس على أنه وباء على غرار ما يحدث في معظم دول العالم. وهذا يؤدي إلى عزوف السائحين والكثير من رجال الأعمال عن التوجه إلى هناك.

وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان اليوم إن لي سيخضع للحجر الصحي بعد ثبوت إصابته عن طريق اختبار (بي.سي.آر) في المطار الليلة السابقة.

وأضافت أنه “خلال فترة العزل، سيعمل جون لي من المنزل ويحضر الاجتماعات عبر الاتصال المرئي حسب الحاجة”.

وتفحص هونغ كونغ جميع الوافدين في مطارها ويتوجب على الذين تثبت إصابتهم الخضوع لإجراءات العزل، في حين يتعين على الذين جاءت نتائج اختباراتهم سلبية تجنب الحانات وأماكن أخرى لمدة ثلاثة أيام.

    المصدر :
  • رويترز

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