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إصابة الرئيس السوداني المعزول بفيروس كورونا

22 - يناير - 2022
عمر البشير

عمر البشير

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قال محمد الحسن الأمين، محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير سيبقى في العزل الصحي بمستشفى السلاح الطبي لإصابته بفيروس كورونا.

وأكد الأمين أن الأطباء قرروا بقاء البشير بالمستشفى لمدة أسبوعين، وإجراء مزيد من الفحوصات الطبية، مؤكدا استقرار حالة الرئيس المخلوع حسب الأطباء.

وتم نقل عمر البشير الخميس الماضي من محبسه إلى مستشفى السلاح الطبي لإصابته بفيروس كورونا.

ويواجه البشير وأركان نظامه السابق تهما بالفساد وتقويض النظام الدستوري لاستيلائهم على السلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو/ حزيران 1989، حيث أسقط النظام المنتخب الذي كان يقوده الراحل الإمام الصادق المهدي، في تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوتها.

وتنامت التحذيرات في السودان من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة مع تسجيل حالات إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون” (Omicron) عالميا.

ويخشى الأطباء السودانيون من انهيار النظام الصحي المتداعي أصلا، ومن الكلفة الباهظة لأي انهيار في ظل تقاطع الوضع الصحي مع ما تمر به البلاد من أزمة سياسية واقتصادية.

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