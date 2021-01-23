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إصابة المئات من عناصر الحرس الوطني بكورونا خلال حفل بايدن

23 - يناير - 2021
عناصر من الحرس الوطني بمحيط الكونغرس

عناصر من الحرس الوطني بمحيط الكونغرس

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كشف مسؤول أميركي ، عن إصابة المئات من الحرس الوطني الذين تم نشرهم في العاصمة واشنطن لتأمبن تنصيب الرئيس جو بايدن أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال المسؤول لوكالة رويترز الذي اشترط عدم ذكر اسمه ، إن ما بين 100 و200 من عناصر الحرس أصيبوا بكورونا وأن هذا العدد قد يزيد لكنه لا يزال يمثل نسبة ضئيلة بين أكثر من 25 ألف جندي كانوا موجودين في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.

25 ألف عنصر

يذكر أن ما يقارب 25 ألف عنصر من قوات الحرس الوطني كانوا وصلوا، الأربعاء الماضي، إلى العاصمة بهدف ضمان أمن “منطقة حمراء” شاسعة تمتد من حي كابيتول هيل الواقع ضمن نطاقه مقر الكونغرس حيث أدى بايدن ونائبته كامالا هاريس القسَم وصولاً إلى البيت الأبيض.

ولا يزال محيط الكابيتول والمبنى يشهد انتشارا أمنيا وإن خفت حدته، وذلك بعد أحداث اقتحام الكونغرس التي فرضت أجندتها الأمنية على العاصمة الأميركية في السادس من يناير الماضي.

ويأتي خبر إصابة المئات من العناصر في وقت لا تزال تسجل البلاد أعدادا مرتفعة من الوفيات والإصابات رغم البدء بحملات التطعيم.

وكان الرئيس الأميركي اعتبر في كلمة له ليل الجمعة، أن وباء كوفيد-19 سيسفر عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة، مضيفا “العدد الآن 400 ألف وفاة، لكنه سيتفاقم”.

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