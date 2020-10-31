إصابة المتحدث باسم أردوغان بكورونا

كشف الناطق باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إبراهيم قالن، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” انه مصاب بفيروس كورونا، حيث قال “أنا حاليا في المرحلة الأخيرة للعلاج من فيروس كورونا مع أعراض خفيفة. أنا بخير الآن، شكرا لكم. وأشكر الجميع من يتصل ويسأل عن حالتي وبعث رسائل”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن إصابته وقرينته وابنتيهما بفيروس كورونا، حيث يخضعون لعلاج منزلي.

وتشهد تركيا ارتفاعاً في الآونة الأخيرة في الإصابات بالفيروس المستجد، كما في الوفيات.

وقبل أيام ارتفع عدد وفيات في البلاد إلى أكثر من 10 آلاف، فيما دق وزير الصحة ناقوس الخطر بشأن زيادة أسبوعية بنسبة 62% في عدد الحالات بمدينة إسطنبول الأكثر اكتظاظا بالسكان، وأوضح أن السبب الأكبر لتزايد أعداد الإصابات هي المواصلات العامة، إذ يستخدم ملايين العمال مركبات النقل الجماعي خلال ساعة الذروة، مما يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس.