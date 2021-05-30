إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن في غلاف غزة واعتقال المنفذ

أصيب جندي إسرائيلي،مساء الأحد، خلال عملية طعن في منطقة سديه أبراهام شمال شرق كرم أبو سالم بغلاف غزة، فيما تم اعتقال المنفذ، حسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي،

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنودا أطلقوا النار على فلسطيني تسلل بسكين إلى مجمع أشكول، مضيفة أنه أصيب في الأطراف السفلية.

وأضافت أن “المشتبه به ورجل الأمن الذي قام بتحييده نقلا إلى الرعاية الطبية وهما في حالة مستقرة”.

وقال مراسل القناة 13 العبرية، أن منفذ عملية الطعن وصل من منطقة كرم أبو سالم واختبأ طوال اليوم ومساءاً توجه لتنفيذ عمليته في مستوطنة “أشكول”.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي: “قبل قليل تم رصد فلسطيني بالقرب من بلدة سديه أبراهام في منطقة غلاف غزة، وإثر ذلك هرع رجل أمن إلى المكان وأطلق النار على الفلسطيني الذي كان مسلحا بسكين. قوات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة ويتم فحص ظروف الحادث”.