إصابة جنود من الحرس الوطني بكورونا شاركوا بمواجهة الاحتجاجات في واشنطن

الحرس الوطني الأمريكي- أرشيفية
الحرس الوطني الأمريكي- أرشيفية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال الجيش الأميركي، الثلاثاء، إن جنودا في قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة أصيبوا بفيروس كورونا بعد نشرهم في المدينة أثناء الاحتجاجات التي انطلقت احتجاجا على وفاة جورج فلويد وهو في عهدة الشرطة.

وأرسل الحرس الوطني نحو 1300 جندي إلى العاصمة لدعم شرطتها خلال المظاهرات الأخيرة والتي تحولت جزئيا إلى أعمال عنف.

وقال الحرس في بيان إنه “لن يكشف عن عدد الموظفين الذين جاءت فحوصاتهم إيجابية للمحافظة على أمن العمليات”، مضيفا أنه “سيتم فحص القوات للكشف عن الفيروس التاجي قبل نشرها ومغادرة مواقعها”.

وكان هناك قلق من أن الاحتجاجات الكبيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي قد تزيد من انتشار الفيروس التاجي.

وقد راقب المسؤولون عن القطاعات الصحية في العديد من الدول، بحذر وخوف شديدين من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال التظاهرات وما تشهدها من أعمال عنف أحيانا، وإطلاق غاز مسيل للدموع وحتى رصاص مطاطي، ما يعني أن وضع الكمامة سيكون الهم الأخير للمتظاهرين وسيكونون عرضة لرذاذ يسبب العطس والسعال.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

الحرس الثوري يواصل الاحتكار ويستغل أزمة صناعات السيارات في إيران

أول تعليق لصاحب المتجر الذي استدعى الشرطة لجورج فلويد

كورونا..819 وفاة جديدة بأمريكا و32091 إصابة في البرازيل

كارثة في نيودلهي.. أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا