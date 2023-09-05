الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023 |
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إصابة جيل بايدن بكوفيد-19

منذ 9 ثواني
جيل بايدن

جيل بايدن

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قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الاختبارات أثبتت إصابة السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن بكوفيد-19 وإنها تعاني أعراضا خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن سلبية للفيروس.

كانت أخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بفيروس كورونا في أغسطس آب من العام الماضي، في حين كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر 80 عاما في يوليو تموز 2022.

وقالت مديرة اتصالاتها إليزابيث ألكسندر في بيان “هذا المساء، ثبتت إصابة السيدة الأولى بكوفيد-19… ستبقى في المنزل في ريهوبوث بيتش بديلاوير”.

وعاد بايدن بمفرده من ديلاوير مساء الاثنين.

وقال البيت الأبيض “بعد نتيجة الاختبار الإيجابية للسيدة الأولى لكوفيد-19، خضع الرئيس بايدن لاختبار كوفيد هذا المساء… جاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية”.

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