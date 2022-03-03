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إصابة رئيس وزراء البرتغال بفيروس كورونا

منذ 4 ساعات
أنطونيو كوستا

أنطونيو كوستا

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أعلن مكتب أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال اليوم الخميس، عن إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا.

وأوضح المكتب إن فحصا أثبت إيجابية إصابته بكوفيد-19، سيبقى قيد العزل لمدة سبعة أيام.

وقال المكتب في بيان “أجرى رئيس الوزراء اختبارا شخصيا اعتياديا للكشف عن كوفيد-19 اليوم وجاءت النتيجة إيجابية”. وأضاف أن رئيس الوزراء لا تظهر عليه الأعراض.

ومضى قائلا “هذه النتيجة (الإيجابية) تم تأكيدها بالفعل باختبار أجسام مضادة”.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين حضر كوستا، الذي أعيد انتخابه لفترة جديدة يوم الأحد الماضي تجمعات انتخابية في جميع أنحاء البلاد ضم بعضها حشودا كبيرة.

وكسب الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه الانتخابات للمرة الثالثة وحصل على 117 مقعدا في البرلمان في ثاني مرة يحقق فيها الحزب الأغلبية في تاريخ الديمقراطية في البرتغال.

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