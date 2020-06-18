إصابة زعيم كازاخستان التاريخي نور سلطان نزارباييف بفيروس كورونا المستجد

أصيب زعيم كازاخستان نور سلطان نزارباييف بفيروس كورونا المستجد، و”لكن ليس هناك ما يدعو إلى القلق”.

وأصاب فيروس كورونا المستجد زعيم كازاخستان التاريخي نور سلطان نزارباييف، الذي تنحى عن الرئاسة في الآونة الأخيرة وسلمها إلى مقرب منه مع الاحتفاظ بنفوذه، بعدوى فيروس كورونا المستجد، كما أفاد موقعه الإلكتروني الرسمي الخميس.

وجاء على الموقع “للأسف، فإن الفحص الأخير للكشف عن فيروس كورونا المستجد على زعيم الأمة كان إيجابيا، لكن ليس هناك ما يدعو إلى القلق”.

وكان نزارباييف، الذي يحتفل الشهر المقبل بعامه الثمانين، قد تنازل السنة الماضية عن الرئاسة وسلمها إلى قاسم-جومارات توكاييف، لكنه لا يزال يحتفظ بنفوذه مع لقب “زعيم الأمة” ورئيس الحزب الحاكم “نور الوطن” ورئيس مجلس الأمن الكازاخستاني.